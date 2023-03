Santander-Aktie profitiert: Santander will bis 2025 Dividenden und Aktienrückkäufe deutlich steigern

Die Banco Santander SA will mittelfristig mehr Geld an ihre Aktionäre ausschütten.

Wie die spanische Bank Santander anlässlich ihres Kapitalmarkttages mitteilte, soll die Ausschüttungsquote bis 2025 über Dividenden und Aktienrückkäufe auf 50 Prozent von zuletzt 40 Prozent steigen. Zudem kündigte die Bank neue Wachstums- und Renditeziele für den genannten Zeitraum an.

So will die Bank bis 2025 rund 40 Millionen Kunden hinzugewinnen, so dass sie zum Ende des Planungshorizonts auf 200 Millionen kommt. Damit stiegen die Erträge wechselkursbereinigt um 7 bis 8 Prozent pro Jahr.

Banco Santander strebt bis Ende 2025 eine Rendite auf das materielle Eigenkapital von 15 bis 17 Prozent an. Bei Vorlage der Jahreszahlen hatte die Bank für dieses Jahr eine Rendite von 15 Prozent angepeilt. Die harte Kernkapitalquote soll bei über 12 Prozent bleiben.

Santander will ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 921 Millionen Euro starten, womit die Rückkäufe im Gesamtjahr bei 1,9 Milliarden Euro liegen. Für 2022 sollen die Aktionäre eine Dividende von 11,78 Euro bekommen, das sind 18 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Anleger der spanischen Bank zeigen sich sichtlich erfreut: Die Santander-Papiere gewinnen an der Madrider Börse zwischenzeitlich 4,88 Prozent auf 3,726 Euro. MADRID (Dow Jones)