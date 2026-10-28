Santander Aktie

Santander für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Gewinnsprung 28.10.2026 11:16:39

Santander-Aktie trotzdem rot: Laufendes Geschäft bringt deutlich mehr Gewinn

Santander-Aktie trotzdem rot: Laufendes Geschäft bringt deutlich mehr Gewinn

Die spanische Großbank Santander hat im dritten Quartal unter anderem dank der Übernahme der US-Bank Webster im laufenden Geschäft deutlich mehr verdient.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sei in den drei Monaten bis Ende September um fast ein Fünftel auf 3,85 Milliarden Euro geklettert, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Mittwoch in Madrid mit. Wegen akquisitionsbedingter Einmalkosten ging der Gewinn unter dem Strich leicht auf 3,4 Milliarden Euro zurück. Das Ergebnis entspricht den Erwartungen der Experten.

Die Erträge stiegen um zwölf Prozent auf knapp 16 Milliarden Euro. Die Aktie legte im bisherigen Jahresverlauf um zwölf Prozent zu und damit etwas stärker als der Branchenindex Stoxx 600 Banks. Mit einem Börsenwert von etwas mehr als 160 Milliarden Euro ist Santander die wertvollste Bank der Eurozone.

In Madrid geht es für die Santander-Aktie zeitweise 4,54 Prozent auf 10,7560 Euro nach unten.

/zb/nas

MADRID (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Santander-Aktie fester: Höhere Erträge treiben Gewinn im zweiten Quartal an

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

mehr Nachrichten

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

mehr Analysen
08:17 Santander Outperform RBC Capital Markets
20.10.26 Santander Buy UBS AG
20.10.26 Santander Overweight Barclays Capital
16.10.26 Santander Buy UBS AG
15.10.26 Santander Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 10,75 -5,17% Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf Fed-Zinsentscheid: ATX auf Richtungssuche -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI sehr stark
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen