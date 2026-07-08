Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
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08.07.2026 06:00:19
Santander axes top China banker and scraps perks in Asia overhaul
Spanish lender shifting focus of regional corporate and investment banking operations to south-east AsiaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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