Santander Bank Polska hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Santander Bank Polska präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,58 PLN. Im Vorjahresviertel hatte Santander Bank Polska 18,48 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Santander Bank Polska im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,32 Milliarden PLN. Im Vorjahresviertel waren 5,25 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at