Santander Bank Polska Spolka Akcyjna Un: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Santander Bank Polska Spolka Akcyjna Un hat am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Santander Bank Polska Spolka Akcyjna Un mit einem Umsatz von insgesamt 1,43 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,54 Prozent verringert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,38 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,56 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Santander Bank Polska Spolka Akcyjna Un 5,64 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 5,78 Milliarden USD umgesetzt worden.

