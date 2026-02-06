|
06.02.2026 06:31:28
Santander Bank Polska Spolka Akcyjna Un: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Santander Bank Polska Spolka Akcyjna Un hat am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Santander Bank Polska Spolka Akcyjna Un mit einem Umsatz von insgesamt 1,43 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,54 Prozent verringert.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,38 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,56 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Santander Bank Polska Spolka Akcyjna Un 5,64 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 5,78 Milliarden USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.