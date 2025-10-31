Santander Bank Polska Spolka Akcyjna Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Santander Bank Polska Spolka Akcyjna Un veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Santander Bank Polska Spolka Akcyjna Un 0,970 USD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Santander Bank Polska Spolka Akcyjna Un 1,08 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 28,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,51 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at