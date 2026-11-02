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02.11.2026 06:31:29
Santander Bank Polska Spolka Akcyjna Un: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Santander Bank Polska Spolka Akcyjna Un veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte Santander Bank Polska Spolka Akcyjna Un 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 1,42 Milliarden USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,69 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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