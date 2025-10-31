Santander Bank Polska stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Santander Bank Polska hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 18,48 PLN beziffert, während im Vorjahresquartal 18,98 PLN je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 33,47 Prozent auf 3,92 Milliarden PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,89 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at