Santander Bank Polska zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Santander Bank Polska stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,99 PLN gegenüber 8,94 PLN im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,03 Prozent auf 5,22 Milliarden PLN aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,00 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 14,42 PLN je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 3,80 Milliarden PLN für das Quartal in Aussicht gestellt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 63,40 PLN beziffert. Im Vorjahr waren 51,01 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,17 Milliarden PLN – eine Minderung um 7,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 23,00 Milliarden PLN eingefahren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 60,92 PLN prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 15,71 Milliarden PLN erwartet.

Redaktion finanzen.at