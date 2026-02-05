|
05.02.2026 06:31:28
Santander Bank Polska zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Santander Bank Polska stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,99 PLN gegenüber 8,94 PLN im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,03 Prozent auf 5,22 Milliarden PLN aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,00 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 14,42 PLN je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 3,80 Milliarden PLN für das Quartal in Aussicht gestellt.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 63,40 PLN beziffert. Im Vorjahr waren 51,01 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,17 Milliarden PLN – eine Minderung um 7,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 23,00 Milliarden PLN eingefahren.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 60,92 PLN prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 15,71 Milliarden PLN erwartet.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.