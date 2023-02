Santander: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Santander ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Santander die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,130 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,124 EUR je Aktie erzielt worden.

Santander hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,52 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,78 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,125 EUR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 13,38 Milliarden EUR ausgegangen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,539 EUR, nach 0,468 EUR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Santander 52,12 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,31 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 46,40 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,530 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 51,92 Milliarden EUR ausgegeben.

Redaktion finanzen.at