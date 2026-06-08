ANA HOLDINGS Aktie
WKN DE: A1T7NG / ISIN: US0323501009
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08.06.2026 06:00:04
Santander chief Ana Botín: UK bank taxes make ‘no economic sense’
Boss of EU’s biggest bank criticises policy of singling out sector for extra leviesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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