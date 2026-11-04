Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|
04.11.2026 20:43:35
Santander-Chile (BSAC) Q3 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Wed, Nov. 4, 2026
Need a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|03.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.05.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Banco Santander Central Hispano, SAShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
|10,65
|-0,47%
|Banco Santander Chile
|278,00
|-1,42%
|Banco Santander Chile S.A. (Spons. ADRs)
|28,40
|-1,39%
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|10,54
|-1,48%