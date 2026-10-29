Santander öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Santander hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Santander hat ein EPS von 0,23 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,230 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite standen 33,90 Milliarden EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,94 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at