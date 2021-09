Santander schüttet 2 Milliarden Euro aus

Von Joshua Kirby

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Banco Santander SA will in diesem Jahr rund 1,7 Milliarden Euro aus den Gewinnen an die Aktionäre zurückgeben. Das soll in Form von Dividendenzahlungen und eines Aktienrückkaufs geschehen, nachdem die Empfehlungen der Europäischen Union zur Begrenzung der Aktionärsvergütung aufgehoben wurden.

Die spanische Bank kündigte an, eine Dividende von 4,85 europäischen Cent pro Aktie zu zahlen und außerdem Aktien im Wert von 841 Millionen Euro zurückzukaufen. Die Gesamtsumme entspreche 40 Prozent des bereinigten Gewinns für das erste Halbjahr, teilte die Bank mit und fügte hinzu, dass eine weitere und endgültige Vergütung aus den Erträgen des Jahres 2021 im ersten Quartal des nächsten Jahres festgelegt werden soll.

Die Entscheidung wurde vor dem Hintergrund der Aufhebung der Empfehlungen der Europäischen Zentralbank zur Begrenzung der Aktionärsvergütung bis zum 30. September getroffen, so Santander.

Die Barausschüttungen spiegeln die Zuversicht von Santander wider, dass die Investition in ihre Aktien bei der derzeitigen Bewertung eine "attraktive Gelegenheit" bietet, um Wert für die Aktionäre zu generieren, sagte Executive Chairman Ana Botin.

September 28, 2021