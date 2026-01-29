Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|
29.01.2026 09:23:34
Santander to close 44 branches and put 291 jobs at risk
The high-street lender is the latest to announce a swathe of branch closures.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
