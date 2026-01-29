Santander Holdings USA Aktie
ISIN: US80282K2050
|
29.01.2026 09:56:09
Santander to close 44 branches and put 291 jobs at risk
The high-street lender is the latest to announce a swathe of branch closures.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
