Santander und Amazon planen wohl mögliche Finanzierungspartnerschaft

Die beiden Konzerne führten derzeit Verhandlungen, die bereits weit fortgeschritten seien, berichtet Bloomberg. Das neue Angebot könnte zuerst in Deutschland an den Start gehen und dann auf andere europäische Länder ausgeweitet werden.

Mit dem Deal könnte Santander höhere Erträge erzielen als mit der in der vergangenen Woche angekündigten Partnerschaft mit Apple, so Bloomberg weiter. Santanders Finanzierungsplattform Zinia stellt Finanzierungen für Verbraucher bei Apple bereit, wie die Bank am 10. Juni mitgeteilt hatte.

Santander lehnte eine Stellungnahme zu dem Bloomberg-Bericht auf Anfrage von Dow Jones Newswires ab. Amazon reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um eine Stellungnahme.

FRANKFURT (Dow Jones)