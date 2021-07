Santander verdient mehr als erwartet - Renditeziel wird wohl übertroffen

Im zweiten Quartal verdiente die Santander wie schon zum Jahresauftakt deutlich mehr als Experten erwartet hatten. Verwaltungsrats-Chefin Ana Botin sieht ihr Haus auf Kurs, dass die Eigenkapitalrendite im laufenden Jahr höher ausfallen wird als zuletzt angekündigt.

In den Monaten April bis Juni lag der Gewinn bei 2,1 Milliarden Euro und damit 28,5 Prozent mehr als im schon starken ersten Quartal, wie die im EURO STOXX 50 notierte Bank am Mittwoch in Madrid mitteilte. Im Vorjahresquartal steckte die spanische Bank mit einer starken Präsenz in Brasilien, Großbritannien, Mexiko und den USA wegen der deutlich erhöhten Risikovorsorge für Kreditausfälle durch die Corona-Krise und Abschreibungen tief in den roten Zahlen.

MADRID (dpa-AFX)