02.12.2025 08:35:40

Santander verkauft weitere Aktien an polnischer Bank für 408 Mio Euro

Von Nina Kienle

DOW JONES--Banco Santander hat die Beteiligung an ihrer früheren polnischen Tochtergesellschaft weiter reduziert. 3,58 Millionen Stammaktien, die etwa 3,5 Prozent des Aktienkapitals der Santander Bank Polska ausmachen, würden zum Stückpreis von 482 polnischen Zloty platziert, teilte die spanische Großbank mit. Das entspricht einem Gesamterlös von umgerechnet 407,9 Millionen Euro.

Nach der Platzierung und dem zu Jahresbeginn angekündigten Verkauf von rund 49 Prozent der Santander Bank Polska an die österreichische Erste Group hält der frühere Mutterkonzern nun noch rund 9,7 Prozent an der polnischen Bank.

Abgewickelt werden soll die Platzierung am Donnerstag, die Restbeteiligung von Santander unterliegt dann einer 90-tägigen Haltefrist, erklärte die Großbank weiter.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 02:35 ET (07:35 GMT)

