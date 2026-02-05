Santander vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Santander hat am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Santander 0,200 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 15,17 Milliarden EUR, gegenüber 33,96 Milliarden EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 55,34 Prozent präsentiert.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,208 EUR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 15,71 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,910 EUR beziffert, während im Vorjahr 0,770 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 124,45 Milliarden EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,76 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 134,91 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,890 EUR je Aktie sowie einem Umsatz von 61,91 Milliarden EUR gelegen.

