Santander vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Santander hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Santander 0,210 EUR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 30,93 Milliarden EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,79 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at