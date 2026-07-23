Santander veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Santander hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Santander 0,220 EUR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,03 Milliarden EUR – ein Plus von 125,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Santander 14,67 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at