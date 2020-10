Santander will Kosten weiter senken - Kreditriskio geringer

Von Pietro Lombardi

BARCELONA (Dow Jones)--Banco Santander will die Kosten im europäischen Geschäft in den nächsten zwei Jahren um eine weitere Milliarde Euro drücken. Bis Ende 2020 werde das bisherige Ziel erreicht, 1 Milliarde Euro in Europa einzusparen, erklärte die spanische Großbank und versprach, in den nächsten Jahren weitere 1 Milliarde Euro in der Region einzusparen.

Banco Santander rechnet für das laufende Jahr mit geringeren Kreditrisikorückstellungen als ursprünglich erwartet. Die Kreditkosten dürften sich nun auf rund 1,3 Prozent belaufen, gegenüber einer früheren Prognose von 1,4 bis 1,5 Prozent. Die Bank hat im dritten Quartal 2,54 Milliarden Euro für potenzielle Kreditverluste zurückgestellt, so dass sich die Rückstellungen in diesem Jahr bisher auf 9,56 Milliarden Euro belaufen.

Der Nettogewinn stieg im abgelaufenen Quartal von 501 Millionen auf 1,75 Milliarden Euro. Im Vorjahr hatte die Bank allerdings Sonderbelastungen im Zusammenhang mit dem britischen Geschäft zu schultern. Auf vergleichbarer Basis ging der Gewinn deshalb jetzt um 18 Prozent zurück. Die Einnahmen beliefen sich auf 11,09 Milliarden Euro, was einem Minus von 11 Prozent auf vergleichbarer Basis entspricht.

Analysten hatten einen Quartalsgewinn von 971,5 Millionen Euro sowie Einnahmen von 10,59 Milliarden Euro und Rückstellungen von 3,12 Milliarden Euro prognostiziert.

Die Kernkapitalquote (Tier 1) von Santander stieg Ende September auf 11,98 Prozent gegenüber 11,84 Prozent im Juni.

Die Bank will 2020 mit einem bereinigten Gewinn von 5 Milliarden Euro und ein Kernkapital am oberen Ende der Spanne von 11 bis 12 Prozent abschließen.

