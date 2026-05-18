SANTEC: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SANTEC äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 218,15 JPY gegenüber 90,64 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 52,83 Prozent auf 10,26 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 651,95 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte SANTEC ein EPS von 430,92 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 31,51 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 24,03 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at