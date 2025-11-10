SANTEC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SANTEC hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 142,45 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SANTEC 90,76 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,83 Prozent auf 6,59 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at