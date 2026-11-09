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09.11.2026 06:31:29
SANTEC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SANTEC veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 286,54 JPY. Im letzten Jahr hatte SANTEC einen Gewinn von 142,45 JPY je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 11,80 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SANTEC 6,59 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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