02.02.2026 06:31:29
SANTEC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
SANTEC hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 173,77 JPY gegenüber 113,31 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 8,47 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 59,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
