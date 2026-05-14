Santen Pharmaceutical: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Santen Pharmaceutical lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Santen Pharmaceutical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 47,88 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 25,77 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 80,86 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 77,23 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 114,04 JPY. Im Vorjahr waren 103,98 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Santen Pharmaceutical im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 2,79 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 291,62 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 300,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at