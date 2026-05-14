Santen Pharmaceutical informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Santen Pharmaceutical präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,31 USD gegenüber 0,170 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 515,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 506,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,760 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,680 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 1,97 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 1,94 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at