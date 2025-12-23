Santen Pharmaceutical Aktie

Santen Pharmaceutical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12HSW / ISIN: US80287P1003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.12.2025 08:27:59

Santen Pharmaceutical Launches Verkazia In China For Severe Childhood VKC Treatment

(RTTNews) - Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (SNPHY, 4536.T) announced the launch of Verkazia (Ciclosporin Eye Drops III) in China for the treatment of severe vernal keratoconjunctivitis (VKC) in children and young adults. With this introduction, Santen aims to provide a new therapeutic option for patients aged four years and older who suffer from severe VKC, helping them improve their academic performance, daily activities, and overall quality of life (QOL).

Verkazia is a preservative-free eye drop designed to deliver anti-inflammatory effects. It works by selectively inhibiting cytokines produced by T-lymphocytes, thereby reducing inflammation associated with VKC.

The product is currently marketed in 11 countries and regions, including France and the United Kingdom.

Santen Pharmaceutical closed the regular market on December 22 at US$10.37 on the OTC Markets, showing no change compared to the previous trading session.

For More Such Health News, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Santen Pharmaceutical Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Shmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Santen Pharmaceutical Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Shmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Santen Pharmaceutical Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh 10,37 0,01% Santen Pharmaceutical Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX schwächelt -- DAX freundlich -- Börsen in Fernost verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen wie auch am deutschen Aktienmarkt eher ruhig zu. Daneben machen auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen