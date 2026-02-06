Santen Pharmaceutical öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Santen Pharmaceutical hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 24,40 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 25,33 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 72,88 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 76,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at