SANTO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SANTO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 250,78 JPY, nach 230,48 JPY im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,15 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,57 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at