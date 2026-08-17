SANTO gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SANTO hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 97,80 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SANTO ein Ergebnis je Aktie von -29,870 JPY vermeldet.

SANTO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,25 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 471,26 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei SANTO ein Gewinn pro Aktie von 371,94 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 10,38 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte SANTO einen Umsatz von 8,20 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at