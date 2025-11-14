SANTO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SANTO hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 208,60 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 27,09 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 2,21 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,66 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at