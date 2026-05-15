Santos Brasil Participacoes: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Santos Brasil Participacoes veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Santos Brasil Participacoes ein EPS von 0,230 BRL je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Santos Brasil Participacoes mit einem Umsatz von insgesamt 958,2 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 883,7 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 8,44 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at