Santos Brasil Participacoes öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Santos Brasil Participacoes hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,30 BRL. Im letzten Jahr hatte Santos Brasil Participacoes einen Gewinn von 0,230 BRL je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 958,2 Millionen BRL in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 883,7 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at