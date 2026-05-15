SANTOS BRASIL PARTICIPACOES: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SANTOS BRASIL PARTICIPACOES hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,230 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 958,2 Millionen BRL vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SANTOS BRASIL PARTICIPACOES 883,7 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at