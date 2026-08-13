Santosh Fine Fab stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Santosh Fine Fab hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,41 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,140 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,05 Prozent auf 35,7 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 42,0 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at