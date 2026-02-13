Santosh Fine Fab veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Santosh Fine Fab hat am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,02 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Santosh Fine Fab noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 34,6 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 43,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at