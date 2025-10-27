Sanu Gold mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sanu Gold hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2025 abgelaufen war.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,020 CAD erwirtschaftet worden.

