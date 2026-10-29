Sanu Gold: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sanu Gold stellte am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,030 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Sanu Gold ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at