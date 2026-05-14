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14.05.2026 06:31:29
Sanuwave Health: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Sanuwave Health hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,17 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sanuwave Health ein EPS von -0,660 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sanuwave Health einen Umsatz von 9,3 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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