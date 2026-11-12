Sanuwave Health öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sanuwave Health hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 25,07 Prozent auf 8,6 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at