Sanuwave Health Aktie
WKN DE: A1CZ9L / ISIN: US80303D1072
|
09.01.2026 11:41:04
Sanuwave Health Q4 Preliminary Revenue Climbs
(RTTNews) - Sanuwave Health, Inc.(SNWV), a medical devices company, said on Friday that it expects its fourth-quarter revenue to be in the range of $13.3 million to $13.4 million, an increase of 29% to 30% from the same period last year.
Morgan Frank, CEO of Sanuwave Health, said: "As we discussed when releasing Q3, the second half of 2025 was a time of intense transition in the wound care space as reductions to reimbursement rates for skin-substitutes and allografts profoundly reshaped our market. Periods of such rearrangement are always times of opportunity."
Nachrichten zu Sanuwave Health Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Sanuwave Health Inc
