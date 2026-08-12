SANWA COMPANY gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SANWA COMPANY hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,27 JPY. Im Vorjahresviertel waren -3,120 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 4,00 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at