SANWA COMPANY legte Quartalsergebnis vor

SANWA COMPANY hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,99 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -15,500 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SANWA COMPANY in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,74 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,16 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 8,99 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte SANWA COMPANY ein EPS von -24,550 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 15,63 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 6,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 16,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at