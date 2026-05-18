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18.05.2026 06:31:29
SANWA COMPANY stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SANWA COMPANY ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SANWA COMPANY die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,51 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SANWA COMPANY 2,09 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SANWA COMPANY in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,06 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,42 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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