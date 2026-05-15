Sanwa Shutter: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sanwa Shutter stellte am 14.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 103,05 JPY. Im Vorjahresviertel waren 93,51 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 192,56 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 187,27 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Sanwa Shutter hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 281,61 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 264,61 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0,25 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 660,71 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 662,38 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at