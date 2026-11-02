Sanwa Shutter: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sanwa Shutter veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 82,94 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 90,30 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 176,99 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sanwa Shutter 168,46 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at