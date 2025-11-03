Sanwa Shutter: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sanwa Shutter hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 90,30 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 75,41 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 168,46 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 1,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at